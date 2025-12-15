arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|
15.12.2025 13:19:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Argenx auf 'Buy' - Ziel 794 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx (arGEN-X) mit einem Kursziel von 794 Euro auf "Buy" belassen. Der Abbruch der Studie mit Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sei eine negative Überraschung und stelle auch das Potenzial gegen Morbus Basedow infrage, schrieb Rajan Sharma am Montag. Die Autoantikörper beider Erkrankungen überschnitten sich nämlich. Theoretisch taxiert Sharma die Belastung in ihrem Bewertungsmodell auf etwa 4 Prozent, die Aktien tendierten allerdings bei Forschungsrückschlägen dazu, deutlich zu überschießen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
