arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
15.12.2025 10:09:38
arGEN-X bricht Medikamentenstudie ab - Aktienkurs verliert deutlich
Der Kurs näherte sich im Tagestief mit 680 Euro dem jüngsten Zwischentief von Ende Oktober, als die Titel von vorgelegten Quartalszahlen bewegt worden waren. Zuletzt verloren die Aktien noch 7,5 Prozent auf 696,60 Euro.
Den Anlass zum Kursrutsch gab eine Mitteilung, wonach eine Phase-III-Studie mit dem Medikament Efgartigimod zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie eingestellt wurde. Analysten sahen darin in ersten Kommentaren eine Enttäuschung, schränkten aber die Bedeutung etwas ein.
Richard Vosser von JPMorgan schrieb, eine wegen der Meldung erwartete Kursschwäche sei eine Kaufgelegenheit. Angesichts eines von ihm auf rund 700 Millionen US-Dollar geschätzten Spitzenumsatzes argumentierte der Experte, dass das Medikament nur vier Prozent seines für arGEN-X berechneten Kapitalwerts ausmache.
/tih/nas/zb
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
