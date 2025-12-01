EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 239,60 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,174 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 782,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 265,44 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 226,54 Prozent vermehrt.

arGEN-X erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at