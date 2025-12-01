Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

arGEN-X Aktie

arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

Lukrative arGEN-X-Investition? 01.12.2025 10:04:31

EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 239,60 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,174 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 782,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 265,44 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 226,54 Prozent vermehrt.

arGEN-X erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 776,80 -0,51% arGEN-X N.V.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

