arGEN-X Aktie

720,80EUR -27,80EUR -3,71%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

15.12.2025 20:13:20

arGEN-X Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx nach dem Ende einer klinischen Studie auf "Buy" mit einem in US-Dollar lautendem Kursziel von 950 belassen. Er habe die Studie bisher ohnehin nicht in seine Modelle einbezogen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sehe weiter Potenzial in der Aktie für das kommende Jahr./men/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
700,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
720,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

