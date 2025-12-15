arGEN-X Aktie
|701,40EUR
|-47,20EUR
|-6,31%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Einen Kursrückschlag infolge des Abbruchs der Phase-III-Studie von Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sieht Analyst Richard Vosser als Kaufchance. Trotz der Ähnlichkeit der Erkrankungen wolle Argenx weiterhin mit Vyvgart Anfang nächsten Jahres in eine Phase-III-Studue gegen Morbus Basedow gehen, so der Experte am Montagmorgen. Der Misserfolg gegen EO sei enttäuschend, er habe allerdings in dieser Indikation lediglich einen Spitzenumsatz von 700 Millionen Dollar angesetzt. Bei Argenx sieht er weiterhin eines der stärksten Wachstumsprofile unter Europas Biotechs./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
950,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
700,20 €
|
Abst. Kursziel*:
35,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
701,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,44%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu arGEN-X N.V.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|702,40
|-6,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:19
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:18
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:17
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|11:13
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:12
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|10:25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:57
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|09:08
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07:58
|Nike Neutral
|UBS AG
|07:55
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:33
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG