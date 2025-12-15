arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|
15.12.2025 12:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS lässt Argenx auf 'Neutral' - Wichtiger Kurstreiber verflogen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx (arGEN-X) mit einem Kursziel von 910 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg von Vyvgart in der Studie gegen Endokrine Orbitopathie (EO) komme überraschend, schrieb Xian Deng am Montag. Noch gebe es keine Hinweise, ob der Placebo-Arm oder der Vyvgart-Arm unerwartet abgeschnitten hätten. Die vorherigen Daten laufender Phase-III-Studien des Antikörper-Spezialisten seien aber robuster gewesen. Für die Vyvgart-Studie gegen Morbus Basedow sehe Argenx keine Auswirkungen. Deng erinnerte aber an die enge Verknüpfung beider Erkrankungen. Letztlich sei mit dem Abbruch eine der wichtigsten Triebfedern für das zweite Halbjahr 2026 weggefallen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:28 / GMT
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|699,20
|-6,60%