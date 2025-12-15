arGEN-X Aktie
|701,40EUR
|-47,20EUR
|-6,31%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 794 Euro auf "Buy" belassen. Der Abbruch der Studie mit Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sei eine negative Überraschung und stelle auch das Potenzial gegen Morbus Basedow infrage, schrieb Rajan Sharma am Montag. Die Autoantikörper beider Erkrankungen überschnitten sich nämlich. Theoretisch taxiert Sharma die Belastung in ihrem Bewertungsmodell auf etwa 4 Prozent, die Aktien tendierten allerdings bei Forschungsrückschlägen dazu, deutlich zu überschießen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
794,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
700,20 €
|
Abst. Kursziel*:
13,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
701,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,20%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu arGEN-X N.V.mehr Analysen
|11:19
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|09:59
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|09:59
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:17
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|704,00
|-5,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:19
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:18
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:17
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|11:13
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:12
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|10:25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:57
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|09:08
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07:58
|Nike Neutral
|UBS AG
|07:55
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:33
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG