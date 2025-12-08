arGEN-X Aktie
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das arGEN-X-Papier bei 9,65 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 036,269 arGEN-X-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 771,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 798 963,73 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7 889,64 Prozent vermehrt.
arGEN-X wurde am Markt mit 47,47 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
