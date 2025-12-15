arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Profitable arGEN-X-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das arGEN-X-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das arGEN-X-Papier bei 580,80 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,172 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 753,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,68 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,68 Prozent.
Der Börsenwert von arGEN-X belief sich zuletzt auf 46,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu arGEN-X N.V.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|699,40
|-6,57%