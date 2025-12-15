EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das arGEN-X-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das arGEN-X-Papier bei 580,80 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,172 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 753,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,68 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,68 Prozent.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich zuletzt auf 46,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at