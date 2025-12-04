Salesforce Aktie

Salesforce Aktie

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

04.12.2025 18:11:38

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 385 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:53 / PST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
