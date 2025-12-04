Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
04.12.2025 18:11:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 385 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:53 / PST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Salesforce
