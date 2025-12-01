Salesforce Aktie

198,04EUR -1,16EUR -0,58%
Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 08:12:04

Salesforce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter Geschäftspartnern des Softwarekonzerns habe ein neutrales bis positives Bild ergeben, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntagabend. Er sieht für die Konsensschätzungen kaum Spielraum nach oben und geht davon aus, dass der Aktienkurs erst einmal in der Nähe der jüngsten Tiefs verharren dürfte. Bei den Aktienrückkäufen erwartet er im zweiten Halbjahr 2026 eine deutliche Steigerung im Vergleich zur ersten Jahreshälfte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 21:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 21:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 230,54 		Abst. Kursziel*:
62,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 230,54 		Abst. Kursziel aktuell:
62,66%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten