Salesforce Aktie

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Profitables Salesforce-Investment? 04.12.2025 16:04:20

Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Salesforce-Aktien verlieren können.

Am 04.12.2024 wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 367,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,718 Salesforce-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 648,92 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 03.12.2025 auf 238,72 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,11 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Salesforce eine Börsenbewertung in Höhe von 223,54 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Anteils fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Die Salesforce-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
