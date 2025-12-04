Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Salesforce-Aktien verlieren können.

Am 04.12.2024 wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 367,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,718 Salesforce-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 648,92 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 03.12.2025 auf 238,72 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,11 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Salesforce eine Börsenbewertung in Höhe von 223,54 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Anteils fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Die Salesforce-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at