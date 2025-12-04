Salesforce Aktie
|210,10EUR
|5,90EUR
|2,89%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 365 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Murphy sah beim US-Softwarekonzern eine sehr seltene Umsatzenttäuschung. Überstrahlt werde sie allerdings von der Auftragslage und dem Lauf der KI-Plattform Agentforce, schrieb er am Donnerstag./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 365,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 238,72
|
Abst. Kursziel*:
52,90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 238,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,90%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten
|
03.12.25
|KI-Nachfrage und Übernahme: Salesforce hebt Umsatzausblick an - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
03.12.25
|Ausblick: Salesforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Salesforcemehr Analysen
|08:19
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|210,15
|2,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG