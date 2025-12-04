LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und einem Ausblick von 316 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern sei sehr optimistisch hinsichtlich der KI-Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Die Anleger zweifelten allerdings etwas am Wachstumstempo, was er als Anlagechance sieht./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:27 / GMT



