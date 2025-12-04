Salesforce Aktie

208,50EUR 4,30EUR 2,11%
Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

04.12.2025 12:23:14

Salesforce Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und einem Ausblick von 316 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern sei sehr optimistisch hinsichtlich der KI-Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Die Anleger zweifelten allerdings etwas am Wachstumstempo, was er als Anlagechance sieht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 238,72 		Abst. Kursziel*:
38,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 238,72 		Abst. Kursziel aktuell:
38,24%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

