Salesforce Aktie
|208,50EUR
|4,30EUR
|2,11%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und einem Ausblick von 316 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern sei sehr optimistisch hinsichtlich der KI-Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Die Anleger zweifelten allerdings etwas am Wachstumstempo, was er als Anlagechance sieht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 05:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 238,72
|
Abst. Kursziel*:
38,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 238,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,24%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
