Salesforce Aktie
|208,25EUR
|4,05EUR
|1,98%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:53 / PST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 385,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 238,72
|
Abst. Kursziel*:
61,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 238,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,28%
|
Analyst Name::
Kash Rangan
|
KGV*:
-
