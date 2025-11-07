Aumovio Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|
07.11.2025 12:27:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aumovio auf 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30,60 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Vanessa Jeffriess hob am Freitag einen vorsichtigeren Umsatzausblick des Autozulieferers sowie einen schwachen Auftragseingang hervor./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|07.11.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|Aumovio
|38,90
|10,20%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.