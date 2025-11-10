Aumovio Aktie

41,22EUR 2,32EUR 5,96%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

10.11.2025 12:41:54

Aumovio Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe mit Ergebnissen und Cashflow positiv überrascht und den Ausblick für Umsatz und Marge in Richtung unteres beziehungsweise oberes Ende der Zielspannen präzisiert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die Kostensenkungsbemühungen zeigten Wirkung. Der Cashflow-Ausblick sei zudem weit besser als von ihm erwartet. Die Zahlen bestätigten die deutliche Unterbewertung der Aktie./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Buy
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,62 € 		Abst. Kursziel*:
26,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,30%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

