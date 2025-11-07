NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des frisch von Continental abgespaltenen Autozulieferers habe die Erwartungen um sechs Prozent übertroffen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Ebit-Prognose sei in den oberen Bereich der Spanne eingeengt worden, was im Einklang mit dem Konsens stehe./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:38 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.