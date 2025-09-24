Aumovio Aktie
|35,02EUR
|0,17EUR
|0,49%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
Aumovio Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien der vom Continental-Konzern abgespaltenen Aumovio beim Kursziel von 38 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen. Der Startwert des Automobilzulieferers habe unter seiner Schätzung gelegen, schrieb Harry Martin am Dienstag. Damit seien allerdings auch seine strukturellen Bedenken bereits eingepreist./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aumovio Market-Perform
|
Unternehmen:
Aumovio
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
35,70 €
|
Abst. Kursziel*:
6,44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aumoviomehr Nachrichten
Analysen zu Aumoviomehr Analysen
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Aumovio
|35,01
|0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:42
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06:59
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets