AUMOVIO Aktie
|40,70EUR
|0,58EUR
|1,45%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Sektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Aumovio zählt 2026 neben Volkswagen
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,72 €
|
Abst. Kursziel*:
22,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,85%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIOmehr Nachrichten
|
28.11.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, Kauf (EQS Group)
|
07.11.25
|Aumovio-Aktie hebt dennoch ab: Ergebnisrückgang - China-Lizenz für Chipimporte gesichert (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ROUNDUP 2: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Kursplus (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aumovio auf 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ROUNDUP: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
07.11.25
|WDH/AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt (dpa-AFX)
|
07.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt (dpa-AFX)