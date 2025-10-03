Aumovio Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Info-Veranstaltung der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte, bevor Funkstille bis zu den Quartalszahlen herrscht, sei relativ arm an Neuigkeiten gewesen, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Letztlich bleibe nach einem saisonal schwachen drittes Quartal das obere Ende der Jahresziele weiter in Reichweite./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aumovio
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
36,80 €
Abst. Kursziel*:
3,26%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
36,64 €
Abst. Kursziel aktuell:
3,71%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
