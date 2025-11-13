RENK Aktie

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

13.11.2025 14:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität des Rüstungsunternehmens mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

