RENK Aktie
|66,76EUR
|3,29EUR
|5,18%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Roadshow mit dem Konzernchef des Rüstungsunternehmens habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb David Perry am Montag. Er sieht im Verlauf des kommenden Jahres noch 45 Prozent Aufwärtspotenzial für die Aktie. Dabei verwies er auf sehr starke Aussichten für die kommenden zehn Jahre./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67,30 €
|
Abst. Kursziel*:
33,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,81%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
