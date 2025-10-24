RENK Aktie
|65,71EUR
|-0,40EUR
|-0,61%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In Vorab-Aussagen zu den am 13. November anstehenden Quartalszahlen habe der Rüstungskonzern leichte Produktionsstörungen bei der Sparte VMS (Antriebssysteme und -lösungen für militärische Kettenfahrzeuge) sowie eine gewisse Marktabschwächung bei Gleitlagern erwähnt, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick. Das Management sehe sich aber auf Kurs zu den Jahreszielen. Lemarie rechnet mit einer Steigerung des Auftragseingangs um 25 Prozent, einem 14-prozentigen Umsatzanstieg und einem operativen Ergebnisplus (Ebit) von 17 Prozent./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,17 €
|
Abst. Kursziel*:
22,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,75%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
