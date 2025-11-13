RENK Aktie

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität des Rüstungsunternehmens mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62,42 € 		Abst. Kursziel*:
28,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

