RENK Aktie
|66,24EUR
|3,31EUR
|5,26%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität des Rüstungsunternehmens mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62,42 €
|
Abst. Kursziel*:
28,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
