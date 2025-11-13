HELLA Aktie
Börse Frankfurt: Zum Start Gewinne im MDAX
Um 09:12 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 29 832,19 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 343,312 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,286 Prozent auf 29 658,12 Punkte an der Kurstafel, nach 29 573,63 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29 657,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 853,27 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,49 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 447,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, stand der MDAX bei 30 925,12 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, einen Stand von 26 239,67 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,99 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Bilfinger SE (+ 4,79 Prozent auf 95,20 EUR), Talanx (+ 4,71 Prozent auf 115,50 EUR), Bechtle (+ 2,59 Prozent auf 35,60 EUR), RENK (+ 2,56 Prozent auf 64,42 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,41 Prozent auf 65,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Nordex (-1,00 Prozent auf 27,76 EUR), AIXTRON SE (-0,90 Prozent auf 19,23 EUR), United Internet (-0,79 Prozent auf 24,96 EUR), HELLA GmbH (-0,62 Prozent auf 80,30 EUR) und LEG Immobilien (-0,61 Prozent auf 65,00 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 263 107 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 42,270 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu United Internet AGmehr Analysen
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|17,79
|0,25%
|Bechtle AG
|39,92
|14,32%
|Bilfinger SE
|97,30
|-1,67%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|80,80
|0,87%
|LEG Immobilien
|63,65
|-1,70%
|Nordex AG
|27,00
|0,30%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,11
|-1,26%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|61,85
|-2,60%
|RENK
|65,25
|-2,13%
|RTL
|33,35
|0,45%
|Talanx AG
|112,70
|-1,40%
|thyssenkrupp AG
|9,38
|-0,72%
|TUI AG
|7,75
|-0,23%
|United Internet AG
|24,12
|-1,07%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 412,36
|-0,67%
