RENK Aktie
|65,48EUR
|-1,13EUR
|-1,70%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. In den Bereichen Vehicle Mobility Solutions (VMS) sowie Marine & Industrie (M&I) dürfte es trotz Gegenwinds stark gelaufen sein, schrieb Christophe Menard in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Rüstungsunternehmens Mitte November./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,06 €
|
Abst. Kursziel*:
13,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,54%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
