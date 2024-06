ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Hochtief auf 'Buy' - Ziel 124 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat HOCHTIEF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 109 auf 124 Euro angehoben. Analyst Graham Hunt erwartet sich vom Baukonzern "heißes Gewinnwachstum" - in Anspielung an das Börsenkürzel "HOT". Dies schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Studie. Die Essener seien unter den von ihm beobachteten Werten die beste Wahl, um auf steigende Nachfrage nach Datenzentren-Kapazitäten zu setzen. Hier seien sie weltweit Nummer Eins. Hightech-Infrastrukturprojekte böten generell höhere Margen bei geringerem Risiko./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 20:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2024 / 20:27 / ET

