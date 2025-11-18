HOCHTIEF Aktie
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 18.11.2015 wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 87,91 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in HOCHTIEF-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,138 HOCHTIEF-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 324,42 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 17.11.2025 auf 285,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 224,42 Prozent gestiegen.
HOCHTIEF war somit zuletzt am Markt 21,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
