Orsted Aktie
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
|
25.08.2025 09:49:38
ANALYSE-FLASH/Jefferies: Orsted mit schwerem Rückschlag bei US-Windkraft
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Ahmed Farman am Sonntag. Die Frage sei, ob wie beim Projekt Empire Wind, doch noch ein Deal mit der Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne. Farman ließ die Einstufung für Orsted-Aktien zunächst mit seinem Kursziel von 190 dänischen Kronen auf "Hold"./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET
