Orsted Aktie

15,71EUR -2,00EUR -11,30%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
23.12.2025 09:54:04

Orsted Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Von der Aussetzung von Mietverträgen durch die US-Regierung für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der US-Ostküste sei hauptsächlich Orsted betroffen, schrieb Ahmed Farman am Dienstag. Zum Jahresende hin sei dies ein Rückschlag./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Orsted Hold
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
117,20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

