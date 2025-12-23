Orsted Aktie
|15,71EUR
|-2,00EUR
|-11,30%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
Orsted Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Von der Aussetzung von Mietverträgen durch die US-Regierung für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der US-Ostküste sei hauptsächlich Orsted betroffen, schrieb Ahmed Farman am Dienstag. Zum Jahresende hin sei dies ein Rückschlag./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Orsted Hold
|
Unternehmen:
Orsted
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
117,20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Orstedmehr Nachrichten
|
22.12.25
|Revolution Wind and Sunrise Wind receive lease suspension orders from US Department of the Interior’s Bureau of Ocean Energy Management (EQS Group)
|
26.11.25
|Ørsted and ESB joint venture secures the provisional rights to develop the Tonn Nua site in Irish offshore wind auction (EQS Group)
|
24.11.25
|New employee-elected board member (EQS Group)
|
21.11.25
|Correction: Notification of managers’ transactions (EQS Group)
|
21.11.25
|Notification of managers’ transactions (EQS Group)
|
14.11.25