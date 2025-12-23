NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Von der Aussetzung von Mietverträgen durch die US-Regierung für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der US-Ostküste sei hauptsächlich Orsted betroffen, schrieb Ahmed Farman am Dienstag. Zum Jahresende hin sei dies ein Rückschlag./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M.



