ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 68 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen von 65 auf 68 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut gezeigt, warum die Aktie für sie zu ihren diesjährigen "Top Picks" zähle, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies auf die Volumenentwicklung, deren Vergleichsdaten sich aktuell noch nicht einmal abgeschwächt hätten./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 21:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2024 / 00:15 / EDT

