L'Oréal Aktie

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

16.01.2026 09:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von L'Oreal (LOréal) vor der Jahresbilanz den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Neben L'Oreal hob sie die mit "Overweight" eingestuften Beiersdorf und Unilever heraus./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

16.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 L'Oréal Buy UBS AG
07.01.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
