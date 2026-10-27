Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
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27.10.2026 12:26:52
Optimismus in Paris: CAC 40 am Mittag freundlich
Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 7 884,25 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,341 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,397 Prozent auf 7 816,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7 847,32 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7 890,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 810,92 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 077,80 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 406,06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 239,18 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 3,79 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 104 788 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,022 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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