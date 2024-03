ANALYSE-FLASH: UBS belässt DocMorris auf 'Sell' - Ziel 29 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer negativen Kursreaktion wegen verfehlter Erwartungen, was den Nettogewinn im zweiten Halbjahr betrifft. Der diesjährige Ausblick sei außerdem relativ konservativ formuliert und bringe so Abwärtspotenzial für den Konsens mit sich./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 06:55 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------