DocMorris Aktie
|6,84EUR
|0,01EUR
|0,15%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 7 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Branchenempfehlung. Dabei setze sie vor allem auf Redcare Pharmacy, da die Online-Apotheke attraktiver bewertet sei und eine sauberere Bilanz aufweise als Konkurrent DocMorris./ag/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
6,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,44%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
6,47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,28%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
06.10.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel: SPI zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.10.25
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.10.25
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
26.09.25
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.09.25
|Aufschläge in Zürich: Am Mittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
17.09.25
|SIX-Handel SPI zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Analysen
|13:01
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|09:53
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|09:53
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08.05.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|16.04.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|13:01
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6,94
|1,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:21
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|13:03
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|12:12
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|12:00
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:55
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:54
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:54
|TRATON Buy
|Warburg Research
|11:52
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:47
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:47
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:32
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:53
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Diageo Buy
|UBS AG
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG