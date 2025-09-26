DocMorris Aktie
|6,27EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Gesprächen im Rahmen der hauseigenen Konferenz "Best of Switzerland" auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Die Online-Apotheke dürfte seit Anfang September Teile ihres Marketingbudgets in Rabattaktionen umgeschichtet haben, schrieb Sebastian Vogel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Erfolg dieser Maßnahme werde man aber wohl erst ab Ende Oktober abschätzen können./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,90 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
5,88 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,34%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
5,88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,34%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
