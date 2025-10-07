DocMorris Aktie
|6,79EUR
|-0,05EUR
|-0,66%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Nach dem mauen August habe sich die Stimmung für die Online-Apotheken verbessert, was einen positiven Grundton für den restlichen Jahresverlauf setze, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies darauf, dass die Zahl der monatlichen App-Nutzer bei Redcare und DocMorris gegenüber dem August um 12 Prozent gestiegen sei. Nach dem bestätigten Ausblick von Redcare sei das Vertrauen gestiegen. Wenn DocMorris Mitte Oktober solide Quartalszahlen vorlege, werde der Anlagehintergrund für die Branche zunehmend attraktiv./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,48 CHF
|
Abst. Kursziel*:
85,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
83,21%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6,79
|-0,66%
