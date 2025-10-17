DocMorris Aktie
|6,70EUR
|-0,49EUR
|-6,82%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Im dritten Jahresviertel habe die Online-Apotheke moderate Verbesserungen zum Vorquartal verzeichnet, was die Wachstumsraten der elektronischen Rezepte betreffe, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,18 CHF
|
Abst. Kursziel*:
29,35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,29 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,29%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten
|
15:59
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Rot: SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.10.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.10.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
16.10.25
|DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue (EQS Group)
|
16.10.25
|DocMorris beschleunigt sequenzielles Rx-Wachstum und steigert Non-Rx-Umsätze (EQS Group)
|
10.10.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Analysen
|13:40
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|11:33
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|11:33
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:33
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13:40
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6,70
|-6,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13:40
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:35
|Merck Buy
|UBS AG
|12:08
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:07
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11:33
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:27
|Michelin Buy
|UBS AG
|11:27
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Diageo Buy
|UBS AG
|11:24
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:23
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|11:06
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:10
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|10:00
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|09:28
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:17
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.