ANALYSE-FLASH: UBS belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 685 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 685 US-Dollar belassen. Das starke Abschneiden des Streaminganbieters belege den Erfolg anhaltender Monetarisierungsmaßnahmen, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Wettbewerbsdynamik gehe in die richtige Richtung, was seine positive Sicht der Aktie untermauere. Den Ausblick auf das zweite Quartal sieht der Experte im Rahmen der Erwartungen. Er traut Netflix auch künftig prozentual zweistellige Wachstumsraten zu./gl/edh

