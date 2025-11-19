Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
19.11.2025 17:04:39
Netflix-Aktie sinkt dennoch: Netflix bleibt Favorit bei Bernstein - trotz regulatorischer Risiken
Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflixund Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt.
Die Netflix-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 2,51 Prozent auf 111,23 US-Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX)
