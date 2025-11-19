Netflix Aktie

Expertenstimme 19.11.2025 17:04:39

Netflix-Aktie sinkt dennoch: Netflix bleibt Favorit bei Bernstein - trotz regulatorischer Risiken

Netflix-Aktie sinkt dennoch: Netflix bleibt Favorit bei Bernstein - trotz regulatorischer Risiken

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen.

Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflixund Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt.

Die Netflix-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 2,51 Prozent auf 111,23 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

