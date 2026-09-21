Porsche vz. Aktie

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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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21.09.2026 13:49:39

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Porsche AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT

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