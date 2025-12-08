Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Salzgitter Aktie

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

08.12.2025 09:49:38

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel mehr als verdoppelt

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Salzgitter

Analysen zu Salzgitter

08:28 Salzgitter Buy UBS AG
03.12.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Salzgitter 39,42 4,73% Salzgitter

