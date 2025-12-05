Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün

Um 12:10 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,99 Prozent auf 16 982,55 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82,947 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16 845,09 Zählern und damit 0,170 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 816,54 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 16 836,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 982,55 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 092,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, stand der SDAX noch bei 16 528,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 934,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,29 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,82 Prozent auf 39,46 EUR), NORMA Group SE (+ 4,72 Prozent auf 14,20 EUR), Salzgitter (+ 4,12 Prozent auf 37,94 EUR), Schaeffler (+ 3,57 Prozent auf 7,68 EUR) und Nagarro SE (+ 2,58 Prozent auf 77,50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SCHOTT Pharma (-7,14 Prozent auf 17,16 EUR), Formycon (-2,52 Prozent auf 25,10 EUR), SMA Solar (-1,65 Prozent auf 35,72 EUR), Amadeus Fire (-1,61 Prozent auf 42,90 EUR) und Springer Nature (-1,21 Prozent auf 19,66 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 604 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,628 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2025 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at