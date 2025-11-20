Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen

Am Donnerstag geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 5 608,41 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,737 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,495 Prozent auf 5 569,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 542,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 616,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 569,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 5 680,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 472,32 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Stand von 4 729,71 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,04 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,59 Prozent auf 113,95 EUR), Rheinmetall (+ 2,88 Prozent auf 1 642,00 EUR), Infineon (+ 2,87 Prozent auf 33,72 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,70 Prozent auf 5,67 EUR) und Eni (+ 1,41 Prozent auf 16,44 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-0,56 Prozent auf 42,86 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,34 Prozent auf 94,46 EUR), BMW (-0,28 Prozent auf 84,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,16 Prozent auf 56,87 EUR) und adidas (+ 0,03 Prozent auf 152,95 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 401 211 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 335,507 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,87 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

