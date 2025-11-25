NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2025 07:21:00
"Anders als Enron": Nvidia weist Kritik von bekanntem Investor in Memo zurück
Michael Burry wurde bekannt, als er vor der Finanzkrise 2008 auf den Kurssturz gewettet hat. Jetzt hat er sich mit Nvidia angelegt und der Konzern reagiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
