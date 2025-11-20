NVIDIA Aktie

171,48EUR 9,64EUR 5,96%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 07:56:54

NVIDIA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dynamische Rechenzentren-Nachfrage dürfte auch die Schätzungen für den KI-Konzern und dessen Aktien auf Trab halten, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 186,52 		Abst. Kursziel*:
34,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 186,52 		Abst. Kursziel aktuell:
34,03%
Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten