NVIDIA Aktie
|171,48EUR
|9,64EUR
|5,96%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dynamische Rechenzentren-Nachfrage dürfte auch die Schätzungen für den KI-Konzern und dessen Aktien auf Trab halten, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 186,52
|
Abst. Kursziel*:
34,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 186,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,03%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-