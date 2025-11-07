Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Limberg III/Kaprun
|
07.11.2025 17:53:00
Andritz-Aktie in Rot: Rasche Reparatur von Pumpspeicherkraftwerk avisiert
Andritz bestätigte "Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme und Erprobung der gelieferten Generatoren". Man arbeite gemeinsam mit dem Betreiber Verbund und externen Spezialisten an einer detaillierten Ursachenanalyse und an einem beschleunigten Reparaturplan. Zur Höhe des finanziellen Schadens und zur Frage, wer die Kosten trägt, machten weder Andritz noch Verbund Angaben.
Der Verbund hatte am Donnerstag einen Maschinenausfall in Limberg III (480 MW) gemeldet. Ursache ist demnach ein Isolationsfehler am Generator. Zudem trat bei Schwarzstartversuchen in der Kapruner Oberstufe (Limberg I) ein Fehler am Einspeisetransformator auf, wodurch auch diese Anlage (160 MW) voraussichtlich für mehrere Monate nicht zur Verfügung steht. Insgesamt fehlen damit rund 640 MW. Laut Energieregulator E-Control ist die Versorgungssicherheit in Österreich dennoch gewährleistet. Auf den Strompreis werden keine oder nur marginale Auswirkungen erwartet. Andere Kaprun-Anlagen - Limberg II (480 MW) und die Hauptstufe (260 MW) - sind nicht betroffen. Limberg III war erst im September in Betrieb gegangen.Die Andritz-Aktie notiert in Wien zeitweise 1,64 Prozent tiefer bei 62,90 Euro.
ivn/hel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX Prime sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|ATX aktuell: ATX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verbund-Aktie aber höher: Baader Bank hält an "Reduce"-Empfehlung fest (APA)
Analysen zu Verbund AGmehr Analysen
|05.11.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|22.07.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|22.07.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|22.07.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|01.04.25
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.23
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|05.10.23
|Verbund accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|67,10
|-2,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.