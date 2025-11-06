Verbund-Kraftwerk Limberg III fällt für mehrere Monate aus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Stellungnahme der E-Control (3. bis 5. Absatz). ---------------------------------------------------------------------

Eines der größten Kraftwerke Österreichs, das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun in Salzburg, kann aufgrund eines Maschinenausfalls monatelang keinen Strom produzieren. Das teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Grund sei ein Isolationsfehler beim Generator, an der Ermittlung der konkreten Schadensursache werde gearbeitet. "Die aufwendigen Reparaturarbeiten" werden jedenfalls "Monate in Anspruch nehmen", so der Verbund.

Weiters sei im Zuge der Schwarzstartversuche mit der Kaprun Oberstufe ein Fehler im Einspeisetransformator aufgetreten, "womit auch die gesamte Oberstufe voraussichtlich für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird". Mit 480 Megawatt (MW) ist Limberg III eines der größten Pumpspeicherkraftwerke Österreichs, durch den Ausfall der Oberstufe kommen weitere 160 MW hinzu, die nicht zur Verfügung stehen. Die Versorgungssicherheit in Österreich sei dadurch aber nicht gefährdet, versicherte das Unternehmen.

E-Control: Nur marginale Auswirkungen auf Strompreis

Das bestätigte auch E-Control-Vorstand Alfons Haber. "Von den insgesamt rund 4.800 Megawatt an Pumpspeicher-Kapazitäten in Österreich sind noch immer mehr als 4.000 Megawatt verfügbar", sagte er zur APA. Auch eine Meldepflicht gegenüber Energiebehörden in den Nachbarländern bestehe "bei dieser Größenordnung" noch nicht.

Auf den Strompreis werde der Ausfall von Limberg III "keine oder nur eine marginale" Auswirkung haben und auch nicht auf die Redispatchkosten. Das sind die Kosten, die entstehen, wenn der Übertragungsnetzbetreiber (z. B. die APG) Kraftwerke außerhalb ihres Marktplans anweist, ihre Einspeisung zu erhöhen oder zu verringern, um Netzengpässe zu beseitigen.

Dass auch der Schwarzstart-Versuch bei dem Kraftwerk gescheitert ist, sei kein Grund zur Beunruhigung, sagte Haber. Es gebe noch viele schwarzstartfähige Kraftwerke in Österreich, die regional gut verteilt seien. Solche Kraftwerke können ohne Strom aus dem Netz selbst anlaufen und damit im Fall eines Blackouts zuerst sich selbst und dann weitere Anlagen und schließlich Teile des Netzes schrittweise wieder aufbauen.

Schadenshöhe unklar

Wie groß der finanzielle Schaden ist, könne man noch nicht beziffern, sagte Verbund-Sprecherin Ingun Metelko zur APA. "Wir sind noch mit der Schadensanalyse und -beurteilung beschäftigt." Die Versorgungssicherheit sei auch deshalb nicht beeinträchtigt, weil Limberg III ja erst im September in Betrieb gegangen sei.

Die Kraftwerksgruppe Kaprun besteht aus vier Kraftwerken mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 1.380 MW und einer Pumpspeicherleistung von 1.120 MW. Limberg II mit 480 MW und das reine Speicherkraftwerk Hauptstufe mit 260 MW sind von dem Ausfall nicht betroffen und stehen weiter zur Verfügung, wie ein Verbund-Sprecher zur APA sagte. Mit Limberg III und der Oberstufe (auch Limberg I genannt) fallen in Summe 640 MW aus, das sind rund 57 Prozent der Pumpspeicherleistung in Kaprun und 18 Prozent der österreichweit installierten Pumpspeicherleistung von 3.500 MW.

Die beiden Stauseen am Fuße des Großglockners werden auch als "grüne Batterie der Alpen" bezeichnet. Den Pumpspeicherkraftwerken wird eine wichtige Rolle bei der Energiewende zugeschrieben, weil sie überschüssigen Strom aus Wind und Sonne in höher gelegene Speicherseen pumpen und daraus wieder Strom erzeugen, wenn er benötigt wird, vor allem in den Morgen- und Abendstunden. Speicherkraftwerke sind auch wichtig für die Netzstabilität und Versorgungssicherheit Österreichs.

