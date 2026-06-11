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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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11.06.2026 09:22:00
Android 17 QPR1 Beta 4: Update bringt neue „Screen Reactions“ und Bugfixes
Die Beta 4 von Android 17 QPR1 hat neben Bugfixes wenige neue Funktionen an Bord. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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